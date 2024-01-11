警拘35人涉詐騙科技券　揭犯罪集團「一條龍」代不同公司偽造文件申資助 (15:48)

被捕35人分別為21男14女，年齡介乎24至62歲，分別屬於3個詐騙集團，當中包括8名訛稱涉及科技業務的董事及公司秘書、23名店舖負責人及4名中介公司負責人；申請的店舖類型包括食肆、零售商舖，他們聲稱要提升企業資源管理系統，大部分方案內容類似。警方亦在行動中搜查多個地點，包括64間涉案公司、被捕人士住所及辦公地點，檢獲一些涉案公司營運和員工紀錄、銀行文件、電子儲存裝置及約36萬現金，並凍結兩個屬於中介公司的銀行戶口，內有結餘約95萬元。

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，調查發現中介公司透過社交媒體等，以不成功不收費手法招攬中小企公司或商鋪提出科技券申請，以騙取並瓜分資助款項；中介公司會包辦虛構科技服務方案、填寫申請表及遞交相關文件，亦會開立電郵地址假扮申請人與科技券秘書處溝通，申請者與中介公司會以七三或六四比分賬。

吳基駿又說，詐騙集團亦透過親屬及朋友，開設多間科技服務供應商公司，對相關科技項目作出報價，以滿足申請科技券的要求，相關公司除用作虛假投標外，並無任何實際業務。他指，由於創科署要求申請人證明已向科技服務供應商付款，警方發現中介公司會透過關聯公司過數予申請者，申請者再向服務供應商銀行轉賬，以製造虛假支付紀錄。

創新科技署助理署長黃文忠表示，去年收到有關科技券申請的舉報，在檢視及分析相關資料後，初步認為有可疑，故立即將資料轉交警方跟進，相關個案由於有可疑，所以大部分涉案公司未能取得款項。他稱，科技券目的是資助本地企業使用科技服務和方案，以提高其生產力或將業務流程升級轉型，申請者提交申請時必須在本港有實質業務運作，並要提交證明文件及項目成果、獨立審計師編製的報告，在交齊全部文件後，署方會隨機實地抽查，近月亦收緊對實際業務運作的要求，以確保申請者符合申請要求。截至去年11月底，除撤回、不符合申請資格或未有提交證明文件的申請，計劃共收到逾36000宗申請，當中23000宗申請已獲批，涉及款項約53億元。