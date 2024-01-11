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「Lunch哥」及退休女保安涉滋擾死因研訊證人　兩事主供稱遭人粗口辱罵及舉中指 (15:54)

外號「Lunch哥」的學生李國永和一名退休女保安，涉於2020年辱罵一宗死因研訊的證人，被控藐視法庭，案件今（11日）高院續審。兩名報稱被騷擾的事主供稱，步出法庭後遭人罵粗言和舉中指，亦有人指控「畀假口供」和「落地獄」。護送事主上車的督察則指，女被告在人群外圍大叫粗口及「死啦你」，有份吶喊助威。

本案源於2020年8月24日的死因研訊，原告律政司一方指控李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）騷擾研訊的證人。本案證人獲頒發匿名令，傳媒不得公開證人身份。

證人「H先生」供稱，當時和兩名證人步出西九龍法院後，遭人包圍指摘「畀假口供」和「偽造證據」等，其間一名青年在旁舉中指，令他受驚。另一證人「C小姐」則稱，當時有人高叫「收錢」、「落地獄」，李國永亦身處人群之中，兩人曾有短暫眼神接觸。

涉事死因研訊案件主管、時任東區重案組督察「N先生」供稱，當時護送3名證人離開法院，遇上8至10名示威者包圍前進，其間李國永針對證人舉起中指，賴瑞英則在人群2至3米外叫喊「死啦你」，並夾雜粗言。N先生形容，不少示威者集中跟隨證人，賴瑞英則站在示威人群之外，看似在外圍指揮和監察。在答辯方盤問下，他承認賴全程戴上口罩，「睇唔到佢把口，但知道聲音來源係佢到」。審件明（12日）續。

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