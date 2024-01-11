子宮頸癌新症趨升　衛生防護中心籲適齡婦女定期篩查 (15:04)

衞生防護中心非傳染病處高級醫生林聞宇說，子宮頸癌的成因多為持續感染致癌的人類乳頭瘤病毒（HPV），而HPV感染大多沒有症狀，強調25至64歲曾有性經驗的女性應定期接受篩查。不過，根據衛生署人口健康調查，25至64歲婦女曾接受子宮頸癌篩查的比例則由2014至2015年的60.5%跌至2020至2022年的52.1%。

衛生署高級醫生李縈指，經篩查發現的子宮頸癌確診個案中，約有8成為第一期，而非透過篩查確診的子宮頸癌患者中，僅有兩成是第一期。根據衛生署最新資料，2021年錄得596宗子宮頸癌新症個案，當中逾4成已屬晚期。

蘇佩嫦說，坊間關於子宮頸癌篩查存在許多謬誤，如不少人覺得不需要、怕尷尬、無症狀、已接種HPV疫苗、已收經，或以太忙為理由，而從未接受子宮頸癌篩查。蘇強調，子宮頸癌篩查過程簡單快速，職場女性進行篩查毋須請假或休息，再呼籲適齡婦女定期篩查，可致電31666631預約衛生署提供的服務。

衛生署亦指，陰道HPV自我採樣與醫護人員採樣準確性相若，會研究在轄下部分母嬰健康院試行此篩查方法的可行性。