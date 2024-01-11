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政府研按緊急程度決定急症室收費　陸志聰憂引醫患紛爭 (14:27)

政府研究公院急症室加費，考慮將次緊急及非緊急病人收費增至接近家庭醫生水平；最緊急兩類病人則可低於現時的180元。醫管局港島東聯網前總監陸志聰表示，按分流收費大機會引致醫患爭議，令醫護人員費心神處理與臨牀治療無關的事情，絕不理想。他形容急症室如同「打仗」，隨時面對大量突發狀況，不應出現太多紛爭，或令醫護人員整天擔心要向病人解釋等，影響整體服務。

陸志聰今早於商台節目《晴朗的一天出發》指，公院醫護人員只需肩負醫治病人的唯一責任，若按分流收費，或會間接加重醫護責任，認為當局需小心處理。他表示，急症室隨時有機會應對重大事件，需盡量維持急症室運作快捷而不混亂，若醫護人員需額外費神處理收費等與臨牀治療無關之事，做法並不理想。

陸志聰指，現時分流護士只會根據病患的表徵、血壓及心跳等作判斷，但對於症狀模糊的病患，就未必能在初期察覺其嚴重性，他舉例盲腸炎初期的症狀與普通胃病分別不大；據他過往在公立醫院服務的經驗，大約有10%「次緊急」和「非緊急」的病人最終經臨牀診斷後需要入院，認為需有措施防止病人因等候時間太長而情况轉差。

陸志聰又指，不能單靠調整收費解決急症室輪候時間長的「老大難」問題，認為需推出其他配套作配合。他認為，當局可考慮推出長期的遙距診症措施，為病人提供多個選擇，但準確度及醫療責任等問題仍需討論。他又指，現時大部分私營醫療機構因欠缺人手和市場需求不大，而不設夜診，但倘政府將次緊急及非緊急病人收費增至家庭醫生水平，相信業界對提供夜診服務會有興趣。

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