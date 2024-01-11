涉「12港人」案喬映瑜認藏爆炸品月底判刑　官質疑同案被告刑期輕 (14:22)

辯方為被告喬映瑜（現36歲）求情稱，喬任職電話銷售員及紋身師，患抑鬱的她因社會氛圍愚蠢犯案，她僅沒阻止男友將爆炸品帶返住所，她最終也沒將網球製成爆炸品。喬回港向警方錄取無損權益口供詳細交代，控方確認但沒採用供辭。

炸彈案的案情指，於2020年1月，警方在喬和當時男友旺角住所，發現俗稱喉管炸彈的爆炸品。喬事後表示結識黃偉然，同意在社會事件使用暴力及曾到山上試驗爆炸品。她又在網上學習並把火柴頭塞進網球，為了在社運點燃以製造混亂。喬另涉管有大麻的藏毒罪獲准存檔法庭。

潛逃案始於2019年12月，喬連同涉危害國安罪行的李宇軒共12人潛逃台灣，計劃周詳和具組織，同伙之間分工協調及透過Telegram溝通，同伙包括被稱作「恩典」的女子等。鄧棨然於2020年8月早上駕駛快艇，在布袋澳接載各人離港，惟非法進入內地水域遭中國當局截獲。喬在2022年返港被警方拘捕。

喬於警誡下透露「恩典」是經營地產業務的台灣居民，並資助及協助潛逃，喬在計劃擔當聯絡角色，負責按吩咐聯絡同伙和轉達指示。喬見過「恩典」兩次，她知悉張俊富、張銘裕、嚴文謙是2019年激進群組的「屠龍小隊」成員。