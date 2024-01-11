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童樂居虐兒案兩幼兒工作員再認共27罪　一人日內十襲男童 (13:55)

香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒事件，其中兩名幼兒工作員繼周二各自認罪後，今日（11日）於區院分別承認多15項及多12項虐兒罪。案情顯示，其中一人曾使用鞋及鈴鼓襲擊兒童，另一人被指於同一日內連環襲擊同一名兒童共10次。兩人的案件現押後但暫未定求情及判刑日子，原因是等待同一事件中不認罪被告的案件審結。

被告卓凱欣（現年25歲，下同）今日承認多15項虐兒罪後另外兩罪獲不予起訴，卓就「童樂居」事件共承認21項罪名；被告莊嘉宜（27歲）今日承認多12項虐兒罪後另外一罪獲不予起訴，莊就「童樂居」事件共承認19項罪名。

針對卓的案情指，她涉及14次虐兒事件、至少6名兒童，另有9罪中的兒童身份不能辨認。卓多次襲擊兒童，其中包括不斷用鈴鼓敲打一歲男童P的後腦及頭部、將P扯高後摔落地墊上，其他兒童拾起P脫落的左鞋並交給卓手上，卓將鞋扔出，擊中P的胸口。

針對莊的案情則指，她涉及39次虐兒事件、至少11名兒童，另有1罪中的兒童身份不能辨認。莊於2021年11月21日的不同時段內，10次襲擊兩歲男童U，行為包括不斷拍打U的頭部及拉扯其頭髮，令U的頭部受猛然晃動而哭起來，以及將U往後拉，摔到沒有軟墊的地上。翌日莊餵兩歲男童Z吃東西時，大力把匙羹反覆塞進Z的嘴裹約7次，令Z大哭。

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