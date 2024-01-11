海關揭有人利用電動三輪車於大澳走私　檢3100公斤龍蝦值逾百萬 (12:54)

海關昨（10日）在大澳發現有不法分子利用電動三輪車運載懷疑走私貨物並搬上快艇，最終檢獲約3100公斤龍蝦，市值約124萬，暫未有人被捕。
港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察梁銘恩表示，海關高速截擊艇在大澳附近一帶掃蕩不果，據過往經驗，走私份子會在沒開啟航行燈情况下高速航行，嚴重影響海上航行安全。
海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，關員昨傍晚約6時在大澳發現有電動三輪車載貨駛往新基街近岸方向，另有數名男子在岸邊徘徊，隨後有兩艘快艇駛至，男子將三輪車貨物搬上快艇。海關見狀採取行動，三輪車司機隨即棄車逃離現場，岸上男子則跳上快艇向內地水域方向逃去。胡雪兒表示，行動中檢獲3100公斤龍蝦及扣查5輛電動三輪車，指走私份子利用冰及發泡膠箱儲存龍蝦，龍蝦目前狀態仍然「生猛」，將調查其來源地及目的地。據了解，由於近日天氣較涼，有利龍蝦存活，初步相信涉案走私龍蝦目的地為內地，而大澳距內地水域僅數分鐘路程，料走私者為保龍蝦新鮮而選址在大澳行動，海關會將檢獲的龍蝦銷毁。
胡又表示，農曆新年將至，內地對於貴價食材的需求上升，如涉案龍蝦走私至內地，估計可逃稅約100萬港元。另外，她指走私者更改走私模式，將走私活動而移師偏僻狹窄街道，而利用電動三輪車高速在狹窄街道運貨。據悉檢獲的三輪車在載貨情況下時速可達40公里，但無領牌，涉案地點較隱蔽，近年亦未在該處發現走私活動。胡重申，走私屬嚴重罪行，最高可被判罰款200萬及監禁7年，海關會繼續加強打擊走私活動。