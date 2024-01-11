海關揭有人利用電動三輪車於大澳走私　檢3100公斤龍蝦值逾百萬 (12:54)

港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察梁銘恩表示，海關高速截擊艇在大澳附近一帶掃蕩不果，據過往經驗，走私份子會在沒開啟航行燈情况下高速航行，嚴重影響海上航行安全。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，關員昨傍晚約6時在大澳發現有電動三輪車載貨駛往新基街近岸方向，另有數名男子在岸邊徘徊，隨後有兩艘快艇駛至，男子將三輪車貨物搬上快艇。海關見狀採取行動，三輪車司機隨即棄車逃離現場，岸上男子則跳上快艇向內地水域方向逃去。胡雪兒表示，行動中檢獲3100公斤龍蝦及扣查5輛電動三輪車，指走私份子利用冰及發泡膠箱儲存龍蝦，龍蝦目前狀態仍然「生猛」，將調查其來源地及目的地。據了解，由於近日天氣較涼，有利龍蝦存活，初步相信涉案走私龍蝦目的地為內地，而大澳距內地水域僅數分鐘路程，料走私者為保龍蝦新鮮而選址在大澳行動，海關會將檢獲的龍蝦銷毁。

胡又表示，農曆新年將至，內地對於貴價食材的需求上升，如涉案龍蝦走私至內地，估計可逃稅約100萬港元。另外，她指走私者更改走私模式，將走私活動而移師偏僻狹窄街道，而利用電動三輪車高速在狹窄街道運貨。據悉檢獲的三輪車在載貨情況下時速可達40公里，但無領牌，涉案地點較隱蔽，近年亦未在該處發現走私活動。胡重申，走私屬嚴重罪行，最高可被判罰款200萬及監禁7年，海關會繼續加強打擊走私活動。