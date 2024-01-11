田北辰料深圳對恢復「一簽多行」有顧慮　或會擔心當地消費減少 (12:35)

政府正就恢復深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施與內地溝通，實政圓桌立法會議員田北辰今日（11日）於港台節目上表示，香港想恢復「一簽多行」的同時，深圳方面有所顧慮，指兩地都要為經濟增長「交數」，若深圳戶籍居民來港人數增加，就會相應較少在深圳消費。他稱會持續推動特區政府，希望農曆新年前落實恢復「一簽多行」，相信若社會上有更多聲音提出恢復「一簽多行」，深圳政府或會考慮。

田北辰認為，目前「一周一行」措施下，兩地通關情况「不對等」，港人北上沒有次數限制，但深圳戶籍居民一星期才能來港一次，恢復「一簽多行」有助推動深圳戶籍居民每日「上上落落」，香港亦可每日都舉辦大型活動。

特區政府早前亦表示，將與內地商討在特定日子延長關口服務時間，田北辰形容延長交通服務時間是「勢在必行」，除了現時全天候開放的皇崗口岸和港珠澳大橋口岸外，預料農曆新年期間「很大機會」開放蓮塘和深圳灣兩個口岸24小時運作。

至於將來會否全年開放多個口岸，田北辰指或會令不同口岸之間的跨境巴士會互相分薄生意，認為要妥善安排並不簡單。他亦建議，港鐵可以在香港辦大型活動時延長服務時間至凌晨2至3時，最多安排有一晚通宵服務，以確保有足夠時間維修檢查。