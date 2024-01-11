國泰CEO為頻取消航班五度致歉　林世雄批國泰善後安排欠佳 (16:52)

林紹波表示，1月至2月國泰平均每日取消12班航班，乘客受影響程度及情况各有不同，當中以1月7日取消航班數目最多，達27班，承認通知期較短，國泰會逐一視乎他們需要而處理。他指事件起因於航班規劃有誤，令候命機師數目不足以抵銷流感高峰期機師請病假的影響，取消航班的準則是希望受影響旅客數量減到最低，故會選擇取消短途、每日有多於一班往目的地的航班。

被問到今次事件是否因為疫情期間大幅削減機師引起，林紹波回應指，國泰的運力於10個月間回復至7成，比起其他城市的航空公司算是重建得快，又指去年國泰人手淨增長4000人，料今年亦會有逾5000人的淨增長，提到有數百名疫情期間離開的有經驗機師重新加入，日後亦會繼續努力招聘及培訓，目前招聘計劃順利。而自香港通關後，地勤人員、機艙服務員及機師等流失率已回復正常水平，料2024年亦會維持正常流失率，強調國泰重視員工士氣及福利，去年及今年內均有發放獎金，認為2023年內員工士氣大大提升，會繼續努力與員工溝通。

運輸及物流局長林世雄今早則於商台《在晴朗的一天出發》節目中表示，理解國泰做法，同時最重要是妥善處理受影響乘客的善後安排，亦要求國泰準備風險管理預案，應對農曆新年高峰期間可能出現的突發事件。他又認為，國泰於今次事件中在溝通及善後安排上做得欠佳，已向國泰高層反映，敦促國泰改善。

被問到政府作為監管者，會否對國泰作出懲處。林世雄認為要向前看，最重要是處理未來的航班安排，以應對農曆年高峰期，又指日後會要求國泰提供有關人手編排的數據，民航處亦已要求國泰提交報告交代事件。林世雄又認為，國泰作為大型企業，有責任提供穩定可靠的服務，並處理好航班及人手編排，政府作為監管角色，要與國泰持續溝通。