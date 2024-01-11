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盧寵茂料上半年成立藥物及醫療器械監督管理中心籌備辦公室 (11:10)

政府提出建立本港「第一層審批」藥物註冊機構，即本港自行審批新藥。醫務衛生局長盧寵茂接受《星島日報》訪問時指，預料今年上半年將成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心（CMPR）」的籌備辦公室，將來的管理中心會同時審批中藥和西藥，直屬於衛生署。

至於建立管理中心的領導層和專家庫，盧寵茂表示涉及多種藥物和醫療器械，需招攬不同專家，亦重視專業程度，又指藥物監管牽涉龐大利益關係，亦會看重專家的誠信，形容籌備過程不容易。

盧寵茂認為，建立「第一層審批」須按部就班，稍有不慎致藥物「出了事」，一切便「打回原形」，而「1+」機制，即參考一個藥物監管機構的許可則如同提供過渡期。他指自去年11月推出「1+」至今，已收到逾100間藥廠查詢。盧指「1+」並非橡皮圖章，而是基於數據和事實審批。

對於科技大學早前有意成立本港第三間醫學院，盧寵茂稱高興有高等院校有興趣培訓醫療人才，認為要審視大學的方案可否配合到教學醫院、病人、醫科學生等因素，亦要避免「互搶人才」，影響原有兩間醫學院運作，當局不能輕率決定。

而本港近期流行各種病毒，多名流行病學專家形容屬疫下3年的「免疫負債」。對此，盧寵茂指不太喜歡以債務作比喻，因「欠債要還錢」，「免疫債」說法或會令巿民有錯覺，認為至少要感染一次，因而對防疫掉以輕心，強調只要及時接種疫苗，便未必會受感染。盧寵茂又指，目前流感病毒陽性率已超過基線水平，進入「冬季上升活躍期」，預計冬季流感可能於2月底達峰值，但流行會持續至3月。 

對於描述病毒情況，盧寵茂表示須字字斟酌，舉例指「winter surge」即「冬季上升活躍期」，常被譯作「冬季流感高峰期」，但巿民看到「高峰」會容易誤解作傳播已到頂，以為感染即將下跌，而有所輕視。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 第一層審批 1+機制

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