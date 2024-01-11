內地女子未被告知下遭控逾期居留　重審獲撤控 (10:56)

被告韓新嘉今於庭上以廣東話同意案情，即指她在2022年5月12日到入境處申請延期逗留時，被發現逾期居留，沒有在2022年3月的期限前離港或申請延期。

根據終院判辭引述的背景，韓新嘉2008年來港修讀碩士課程及定居，2015年與港人結婚並任職教師，誕下兒子後辭職，獲入境處以續期方式批准她暫時留港。2020年1月，韓獲批單程證，但因疫情她沒回內地辦理手續。2022年5月，韓申請延期逗留時被發現逾期逗留，入境處沒提過會起訴她，亦沒提供檢控文件或拘捕她，只着她到沙田裁判法院入境處檢控組報到。同年6月9日，韓到檢控組報到後被帶上法庭，當時仍無人提供控罪書和案情，她誤以為自己並非面對刑事控罪，不會留案底，終選擇認罪。她索取法律意見後申請推翻認罪答辯遭拒，並上訴至終院。

終院認為韓沒有足夠資料考慮答辯及索取法律意見，侵犯人權法對被起訴者的「最低限度保障」，被告必須在自願、明確及獲取足夠資訊下認罪，裁判官亦應批准推翻答辯，終裁定韓勝訴，案件發還裁判法院重新聽取答辯。