明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

內地女子未被告知下遭控逾期居留　重審獲撤控 (10:56)

一名與港人結婚的內地女子因疫情未有到內地辦理單程證手續，在港逾期居留一個半月，她在未獲告知被檢控下，承認一項逾期居留控罪，判囚及緩刑12個月。她其後申請推翻認罪答辯遭拒，早前上訴至終審法院並勝訴。案件發還今天（11日）於沙田裁判法院重新答辯，控方同意以簽保守行為方式結案，被告自簽2000元及守行為24個月，另須支付1000元訟費，控罪獲撤銷。

被告韓新嘉今於庭上以廣東話同意案情，即指她在2022年5月12日到入境處申請延期逗留時，被發現逾期居留，沒有在2022年3月的期限前離港或申請延期。

根據終院判辭引述的背景，韓新嘉2008年來港修讀碩士課程及定居，2015年與港人結婚並任職教師，誕下兒子後辭職，獲入境處以續期方式批准她暫時留港。2020年1月，韓獲批單程證，但因疫情她沒回內地辦理手續。2022年5月，韓申請延期逗留時被發現逾期逗留，入境處沒提過會起訴她，亦沒提供檢控文件或拘捕她，只着她到沙田裁判法院入境處檢控組報到。同年6月9日，韓到檢控組報到後被帶上法庭，當時仍無人提供控罪書和案情，她誤以為自己並非面對刑事控罪，不會留案底，終選擇認罪。她索取法律意見後申請推翻認罪答辯遭拒，並上訴至終院。

終院認為韓沒有足夠資料考慮答辯及索取法律意見，侵犯人權法對被起訴者的「最低限度保障」，被告必須在自願、明確及獲取足夠資訊下認罪，裁判官亦應批准推翻答辯，終裁定韓勝訴，案件發還裁判法院重新聽取答辯。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞