孕婦遭貨車撞傷昏迷　BB已停止心跳　孕婦情况不樂觀 (20:14)

陳婦丈夫邱先生表示，婦產科醫生昨晚檢查胎兒情况時，女兒的心跳已停止，暫只可以全力搶救妻子，「希望個BB可以幫到媽媽」。邱生稱，妻子腦壓已超出標準約3倍，不適合進行腦部手術，醫生已為她加重強心藥劑量至高水平，但其心跳、血壓僅僅至合格水平，非常不穩定，藥力過後只可靠她的意志。「我哋咩都做唔到，依家任何方法都可以，希望大家幫幫手。」

邱生續指，今日接獲警方通知，涉事貨車沒安裝車Cam，但附近便利店及店舖的閉路電視均拍到當時情况。邱引述警方指，妻子買完包步出便利店，沿行人路步至過路處，曾向左望沒有車始開始過路，惟大約4至5步後，高速轉彎的貨車將她撞倒。邱續指，「佢無做錯，無亂過馬路，佢知道個女係肚，佢會好小心」。邱向記者講述妻子情况時不禁激動痛哭，流下男兒淚。

陳婦大伯表示，弟婦昨日已進行小手術，現時仍然昏迷，要持續觀察情况，醫生指其情况不樂觀，亦講出很多悲觀、消極的預告，「救返機會微乎其微」，家人曾提議轉到另一間擁有更合適設備醫院，亦希望有更資深及對此情况有豐富經驗的醫生，為她作合適治療。