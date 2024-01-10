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警揭販毒集團利用公屋酒店作毒品儲存倉或工場　檢200萬毒品拘5人 (19:43)

警方搗破一個販毒集團，以涉嫌販運危險藥物及藏有攻擊性武器等罪名拘捕5人，揭發有人利用公屋、酒店等作為毒品儲存倉或製作工場。行動中，警方檢獲18粒藍精靈、約240克「冰」毒、約2.4公斤海洛英、一批製毒及包裝工具，另亦獲兩支伸縮棍及一支伸縮棍形電槍，涉案毒品市值約200萬元。5被捕男女現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

東九龍反三合會行動組高級督察吳嘉莉表示，警方鎖定有三合會背景男子牽頭的販毒集團，集團以酒店為基地，並利用劏房及公屋單位作毒品製作工場及儲存中心，於九龍區供應毒品。警方昨早約10時展開行動，突擊搜查觀塘一酒店房間、將軍澳一公屋單位及深水埗一劏房，共拘捕2男3女，年齡介乎25至52歲，其中兩女是內地人，他們分別涉嫌藏有第一部毒藥、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途、串謀販毒、串謀製毒、無牌藏有槍械、藏有攻擊性武器及製毒。

警方指，涉案販毒集團架構精密，同時租用不同地區、不同類型的單位運作，包括公屋，舊式私人樓宇、酒店等用作毒品儲存倉或製作工場，企圖增加警方追查難度。其中疑犯使用的公屋毒品儲存倉已運作多月，搜查期間更檢獲電槍與伸縮棍。由於被捕人將公共房屋作非法用途，濫用社會資源作違法行為，警方稍後會將案件轉介相關部門跟進。

 

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