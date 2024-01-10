22/23學年共流失逾6700名教師　流失人數按年增兩成半 (16:46)

中小學方面，以直資中學的教師流失率最高，達10.1%，公營中學則為9.8%；公營及直資小學的教師流失率分別為8.5%及8.9%。幼稚園方面，2022/23學年共流失1810名教師，當中近6成、即1082人年資為10年以下、118人年資11至15年、610人年資有15年以上，流失率分別為19%、13.3%及16.1%。蔡若蓮表示，一直鼓勵參加幼稚園教育計劃的學校，設立專業階梯及提供具競爭力的薪酬，亦透過多項措施確保教師獲合理薪酬，局方會繼續與業界保持溝通，實事求是，不斷優化計劃，為學童提供更優質的幼稚園教育。

另外，蔡若蓮今向傳媒表示，教育局一直密切留意教師供應及學校實際情况，稱有些教師流失的原因，包括轉職、轉校、進修或離港等個人原因，目前教師供應充足，甚至可形容為「十分充裕」。

教育局正規劃2025至28年教師培訓學額 蔡若蓮：審慎考慮一籃子因素

議員周文港於書面質詢中亦關注當局分配師資培訓課程學額的原則，及未來3至5年內相關課程的供需，蔡若蓮說，在制定2022至25的三年期規劃時，考慮到學齡人口持續下降，教師需求將會減少，故在三年規劃期內逐步下調中小學學士學位課程名額，又於2023/24及24/25學年增加指定科目的兼讀制學位教師教育文憑課程。

她又說，政府正展開2025至28年的教師培訓學額規劃，會審慎考慮一籃子因素，包括整體教師供求、師資培訓課程質素、未來社會的需要、課程最新的發展等，以規劃教師培訓學額。