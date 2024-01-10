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狄志遠質疑區選投票率低　麥美娟：投票率與發揮諮詢功能無直接關係 (15:51)

新一屆區議會選舉投票率為27.54%，為歷屆區選新低。新思維狄志遠今提出口頭質詢，關注新一屆區議會如何繼續發揮收集反映民意、動員社區參與及促進社會改革等功能，民政及青年事務局長麥美娟回覆指，選舉投票率受不同因素影響，與新一屆區議會如何發揮其諮詢及服務功能並無直接關係。她又說，區議會的法定職能，由原來的兩項增至9項，明確指出區議員與居民之間要建立恆常的溝通聯絡機制。

狄志遠又表示，區議會主席由民政事務專員出任，關注區議會會否成為「政府二隊」、以及區議員能否對政府說不，麥美娟說，政府要求區議員掌握市民意見，無論正反意見都要向政府反映，絕不出現「唔會say no」或只得一方意見的情况。

至於區議會如何向市民交代工作及接受監察，麥美娟說，區議會工作公開透明，以各區區議會主席會帶領區議員貫徹落實議會工作計劃，而《區議員履職監察制度指引》列明區議員必須履行獲指派的任務和工作指標、開設辦事處、會見市民等，發揮好諮詢和服務功能，又列明對表現欠佳或違規的區議員作出調查、上訴機制及相關罰則，確保每一位區議員能盡忠職守、為居民服務。

另外，新民黨容海恩指出，有市民反映不知道要向直選或是間選出的區議員求助，又建議當局利用好科技，協助區議會工作。麥美娟表示，重塑區議會後的特徵之一，是部分區議員沒有區域界限，可接受求助的人較以往多，政府會將議員聯絡方式上載至網上，區議員亦要利用不同方法，讓市民更易與其接觸。她又說，會用1年時間收集數據，包括區議員助理薪金、辦事處租金等，檢討區議員是否有足夠的資源及支援。

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