26歲無業男機場穿光時上衣囚3個月　官斥明目張膽 (15:47)

被告諸啟邦現年26歲，控方指他過往曾3次在公眾地方作出猥褻行為及有2次盜竊案底。蘇官引述辯方求情指，被告展示的過程只有5小時23分鐘，他沒有政治聯繫，影響力有限。蘇官判刑時同意被告在有限時間內犯案，傳播能力比網絡低，但他從台灣訂購顯示煽動性字眼的衣服並出現在機場，明知字句違法且有機會被截查。

蘇官又指，法庭已在一宗高等法院的案件裁定「光時」有危害國家的意味，惟被告明知故犯地在公眾人士眾多的場所遊走，毫不顧忌，並非偶一為之，情況比單純轉達訊息嚴重。被告在警誡下亦承認希望香港成為一個獨立個體，改回由英國殖民地統治，不再受中國管治，「革命」則是以「實際行動」達到以上目的，仍死心不息地危害國家安全。

蘇官稱香港自2019年中起發生前所未有的動盪，被告的行為有機會使示威死灰復燃，遂以監禁4.5個月和3個月為煽動罪和煽動刊物罪的量刑起點，除認罪後無其他減刑因素，兩罪同期執行。