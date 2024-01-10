港大與懲教署推丙肝篩查先導計劃　兩在囚者確診 (15:49)

項目受醫務衛生局的醫療衛生研究基金資助140萬元。項目負責人、港大醫學院臨牀醫學學院丙科學系腸胃及肝臟科主任兼講座教授袁孟峰說，曾經共用針筒或有「男男性接觸」等人士，有較高風險感染丙肝。他續稱，大部分患者感染後不會出現明顯病徵，但丙肝可增加患上肝硬化和肝癌的機會，因此及早發現並治療，可有效預防肝病重症。

袁續稱，本港丙肝病毒感染率只有0.32%，約有2.2萬名患者，難以透過大型篩查找出患者，以「目標群組消除」策略，集中資源為特定丙肝高危群組提供服務，能更有效提供篩查及治療；今次計劃目標是邀請約500名合資格在囚人士參加，期望提高在因人士對丙肝的認識，減少患者因延缓治療導致病情惡化及罹患嚴重肝病的風險，進而減輕延醫對醫療系統及資源的負擔。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系腸胃及肝臟科臨牀助理教授麥龍兒引述外國研究數據指，在囚人士的丙肝感染率可高達20%，而大部分人對肝病認知有限，不知道自己是帶病毒者。她續指，今次計劃目前發現2名丙肝帶病毒者，雖然比例低於外國研究數據，但仍高於普通人口，並強調現時樣本數量不多，仍需收集更多數據。

懲教署高級監督黃啟泰說，計劃為在因人士提供健康教育及輔導、丙肝快速測試、及為確診的在因人士處方直接抗病毒藥物，過程簡單快捷，毋須押解在囚人士到外間醫院接受檢查及治療，合資格在因人士亦有踴躍參與計劃。

至於被問到會否在其他懲教場所開展計劃，袁孟峰表示，希望未來能推展計劃至其他懲教場所，惟計劃倚賴遙距診症系統，而赤柱監獄是目前唯一一間運用有關設施的監獄，另外亦需考慮人手安排，日後會檢視數據，以作調整。