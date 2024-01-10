涉虐兒過百次 童樂居幼兒工作員認罪候判 (15:23)

控方庭上播放涉案片段時，被告趙詠茜（現年46歲）一直低頭抽泣。法官王詩麗注意到趙沒有觀看片段，向辯方詢問趙是否早已觀看相關片段，辯方表示確認。趙直至休庭後仍未能平伏，需由懲教人員攙扶下帶入臨時囚室內。

案情指，趙至案發時已任職註冊幼兒工作員逾18年。案發時段是2021年10月至12月間，已知身份受害兒童共22名，年齡介乎1至3歲，另有15罪的受害兒童身份未能辨認。趙以不同方式虐待該些兒童，其中包括趙脫去鞋後，用鞋拍打兩歲男童B的面部，又用腳踢B的頭部，示意B拾起她扔在地上的教學棒。當B將該棒交給趙後，趙用棒敲打B的頭及腳部數下。

同年12月22日，童樂居時任院長崔惠英就事件報警，趙同日被捕。她在警誡下表示，自己已婚及育有兩名分別10歲及7歲的女兒。她招認襲擊至少12名兒童，並指案發時她情緒不穩、失控、發怒或在懲罰受害兒童。她承認自己不時發現受害兒童在哭泣及被她導致不開心。