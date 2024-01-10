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司法機構試行直播　資深大狀信有助提升透明度 (15:11)

司法機構今（10日）試行網上直播案件聆訊，首宗案件為女同性戀者MK控告法律援助署，爭議署方在同志平權案中撤回法援。終院今早開庭聆訊，網站全程直播，畫面比現場聆訊延後約一兩分鐘，間中信號不佳、畫面「起格」。有份陳辭的資深大律師表示，英國法院實施直播聆訊多年，屬公開透明的做法。

庭上所見，有3至4部高清攝錄機拍攝大律師和法官發言。記者以政府Wi-Fi觀看直播，事前須同意使用條款，包括不得以任何方式錄影直播法庭程序。網上直播片段大致訊號流暢，畫面上方顯示大律師陳辭情况，下方則拍攝5名終院法官；直播系統設截圖限制，一旦截圖會顯示全黑畫面。

本案源於MK申請法援前，曾向資深大律師潘熙等索取法律意見。法援署其後收到匿名舉報，指MK與其伴侶共同擁有一間寵物店，質疑代表律師替MK隱瞞財政狀况，最終署方撤銷批予MK的法援。案件爭議圍繞律師團隊是否有責任按《法律援助規例》要求，就當事人的財政資格向法援署舉報，以及律師和當事人獲批法援前的溝通內容，多大程度上受法律專業保密特權（LPP）保障。

代表MK的資深大律師張天任表示，LPP為普通法下的基本權利，法律援助規例無明文表示廢除律師和當事人之間的LPP；即使法援署資助MK興訟，不代表署方已加入法律團隊，「加入有LPP保障的圈子」。

代表法援署長的資深大律師陳樂信則指，法援署有責任確保無人濫用公帑，市民仍可以尋求公義，但不可以LPP的名義行事，實際卻不符合法援的財政門檻。

張天任在庭外表示，新冠疫情下曾以電話形式參與遙距聆訊，已習慣直播聆訊的安排，有助促進公眾透明度。

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