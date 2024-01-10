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黎智英案｜國安警指黎曾一年內向泛民政黨及個人轉帳過千萬　另曾轉帳美國前官員 (15:03)

《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司被控勾結外國勢力案，今（10日）於高等法院（移師西九龍法院）進入第9天審訊。控方讀出警方國安處高級督察的書面供辭，分析本案的資金流向，披露黎智英以「不明原因」轉帳逾175萬予美國前副國防部長，及向陳日君樞機存入350萬元；又指黎透過旗下多間公司及私人助理Mark Simon，轉帳上千萬元予泛民主派，包括前立法會議員區諾軒。

控方高級檢控官陳穎琛讀出警方國安處高級督察洪麗芬的書面供辭，分析黎智英8個銀行帳戶的資金流向，指他早於2013年7月透過相關銀行戶口向美國前副國防部長Paul Wolfowitz匯款約58.7萬港元，其後黎於2014年至2019年間再先後5次存入逾117萬港元；2017年2月及12月，黎兩度向香港教區榮休主教陳日君樞機存入兩筆分別港幣300萬及50萬元的金額。

至於牽涉黎智英串謀涉「12港人」案的李宇軒在全球登報呼籲制裁的案情，供辭指黎智英旗下的加拿大公司LAIS Hotel Property Limited，代李宇軒墊支部分登報廣告費用。2019年8月，LAIS的帳戶轉帳140萬元予日經中國（香港）有限公司，3日後李宇軒轉帳140萬元予LAIS。警方在李宇軒的寓所檢獲相關收據，反映LAIS代為支付廣告費後，李宇軒歸還款項。警方另檢獲LAIS轉帳8萬英磅予英國《衛報》及8萬美金予美國《華盛頓郵報》的文件。

LAIS亦被指在2019年9月至2020年10月轉帳共2000萬元予「有政治背景的受益人」，包括轉帳近800萬元予公民黨、500萬元予民主黨、100萬元予工黨、93萬元予社民連、364萬元予李宇軒、37.9萬元予前立法會議員區諾軒。

黎智英旗下公司另兩度轉帳予何謝韋律師事務所。2016年3月，黎轉帳500萬元予他旗下的公明紡織廠，兩日後公明透過銀行本票轉帳200萬予何謝韋律師事務所、300萬元予民主黨，1個月後銀行本票被退回；黎智英另涉經Mark Simon轉帳200萬元予何謝韋律師事務所。

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