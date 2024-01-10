政府重申改建文化博物館仍屬初步構思　允必妥善保留館藏　流行文化館選址未有定案 (15:57)

政府早前建議將科學館改建為國家發展和成就專館，並將香港文化博物館分拆。署理文化體育及旅遊局長劉震今（10日）在立法會回覆議員時，多次表示分拆文化博物館，轉移至香港藝術館和建議新增的分館的方案屬「初步構思」，強調當局非常珍視每件館藏，康文署會考慮捐贈者意願等因素，盡力為藏品提供展示空間。至於規劃中的流行文化館，劉震表示政府持開放態度，會研究和考慮各持份者就展出主題、內容及收藏所提出的建議。劉震重申，政府重視本地文物和藝術品，而文化博物館的館藏在任何情況下均會妥善保存，不會因博物館整合而丟失，館藏會繼續在香港文化博物館或其他展館展出。
至於國家發展成就專館，劉震指專館需要較大空間，涵蓋不同展覽內容，以展現國家舉世矚目的發展和成就，局方正就專館的選址與發展局緊密商討；同時為其內容、策展方向及推行時間表等制訂方案。劉震又稱，當局將會專館內容，徵詢和參考國家相關部委或博物館的意見和資料。
立法會議員陸頌雄和尚海龍則關注改建和重置博物館的成本。陸頌雄表示，有市民擔心科學館搬到文化博物館現址，再將其改建成國家發展和成就專館，最終變成「上屋搬下屋，唔見一籮穀」，質疑會否「顧此失彼」,又指加上計及改建和重置成本，方案似乎亦不符成本效益。尚海龍就指，按過往工務小組會議的經驗，在市中心位置翻新和重建博物館的成本，較重新建設昂貴，建議當局考慮在北部都會區建造國家發展和成就專館。
劉震回應時則澄清，政府已計劃在海防博物館原址，改建「香港抗戰及海防博物館」，並未考慮另覓地方作館址。至於規劃建造的國家發展和成就專館，劉震指，得悉市民對此有不同意見，當局正與發展局探討會否有一個的合適選址，可直接興建全新的博物館；計劃於上半年與立法會交代進展。