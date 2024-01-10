新設警員中英文筆試後投考者增　合格率不足五成　鄧炳強：反映把關作用 (14:46)

民建聯會計界議員黃俊碩在立法會上提出口頭質詢，關注警隊調整入職要求後的招聘情况。保安局長鄧炳強表示，截至去年12月31日，分別有87人及623人投考警員中文及英文筆試，當中14人需同時投考中英文筆試。而中文和英文合格率分別為49.4%和27.6%。調整入職要求後的8個月，每月投考警員、見習督察及輔警的平均人數比調整前8個月分別增加80%、90%及55%。當局又指，截至去年12月31日，有23人透過「香港警察‧內地大學招募快線」加入警隊成為警員，另有746人的申請正處於不同階段有待處理。

黃俊碩擔心，新筆試的合格率反映新入職警員質素下降。鄧炳強就重申警方並無降低投考要求，又認為目前的合格率數據，反映當中有不少人未必符合相等於文憑試中、英文科第2級的要求，新筆試正正有「守門口」的作用。

另一名議員林素蔚就關注當局會否提高輔警福利，鄧炳強指輔警工資按正規工資的百分比計算，不能獨自為輔警提高工資。他稱輔警在2019年應對反修例示威時貢獻特別大，已經放寬輔警使用警察會所的年資要求及增加工種等，亦返特別計劃減少輔警轉任正規警員的訓練時間。