明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

8警涉毆街友屈藏毒　露宿者供稱事後被問「有無怨恨」　警告勿再露宿否則「再來揼爛啲嘢」 (13:54)

2020年警方在深水埗通州街公園展開反毒品掃蕩，8名警員涉嫌遮蓋閉路電視鏡頭，襲擊露宿者致骨折、誣衊藏毒，以及砸爛家當。8人否認意圖妨礙司法公正等罪，今（10日）在區院續審。露宿者阮文山出庭作供稱，曾被數名警員拳打倒地，事發近3星期後，有人重返現場問他「痛唔痛」、「有無怨恨、責怪」，又警告阮不能再居於涼亭，否則「3日後我哋又再來揼爛啲嘢」。

被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、女警龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、女警尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）。

當時居於涼亭的露宿者阮文山繼續在越南話翻譯下作供，他稱，2020年2月4日有7名警員到達公園，三名男警在沙地打踢阮，令他面胸朝地趴下。之後警員帶阮返警署，警署有人阻止他說話，阮感胸腰疼痛遂要求前往醫院，並告訴醫生被警察打。阮被診斷胸骨裂開，留院一晚。庭上播放閉路電視片段，阮指有警員拉他及向他搜身。

於2月24日，同一批警員再次到場，沒有出示證件，阮引述曾經毆打他的男警問他「痛唔痛」、是否心存怨恨。阮憶述兩、三名男警「摷哂我啲嘢揼爛哂」，他們手持類似樹枝和長棍，砸破米及膠桶、鹽、豉油、罐頭和膠櫈，為時幾分鐘，有人吩咐阮「企定定」目睹他們辦事。

其後，阮再被帶去觀看兩名警員以錘仔砸毁另一露宿者「阿十」物品，包括衫褲、豉油和罐頭。有警員告知阮不能住在涼亭，否則「再嚟揼爛啲嘢」。最終阮扔掉破爛的膠桶膠櫈等物品，他其後續住在涼亭，直至當年6月。阮表示，警員損毁物品前沒有問過該些物品誰屬，他另獲警方邀請就事件認人，但沒出席。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞