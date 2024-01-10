8警涉毆街友屈藏毒　露宿者供稱事後被問「有無怨恨」　警告勿再露宿否則「再來揼爛啲嘢」 (13:54)

被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、女警龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、女警尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）。

當時居於涼亭的露宿者阮文山繼續在越南話翻譯下作供，他稱，2020年2月4日有7名警員到達公園，三名男警在沙地打踢阮，令他面胸朝地趴下。之後警員帶阮返警署，警署有人阻止他說話，阮感胸腰疼痛遂要求前往醫院，並告訴醫生被警察打。阮被診斷胸骨裂開，留院一晚。庭上播放閉路電視片段，阮指有警員拉他及向他搜身。

於2月24日，同一批警員再次到場，沒有出示證件，阮引述曾經毆打他的男警問他「痛唔痛」、是否心存怨恨。阮憶述兩、三名男警「摷哂我啲嘢揼爛哂」，他們手持類似樹枝和長棍，砸破米及膠桶、鹽、豉油、罐頭和膠櫈，為時幾分鐘，有人吩咐阮「企定定」目睹他們辦事。

其後，阮再被帶去觀看兩名警員以錘仔砸毁另一露宿者「阿十」物品，包括衫褲、豉油和罐頭。有警員告知阮不能住在涼亭，否則「再嚟揼爛啲嘢」。最終阮扔掉破爛的膠桶膠櫈等物品，他其後續住在涼亭，直至當年6月。阮表示，警員損毁物品前沒有問過該些物品誰屬，他另獲警方邀請就事件認人，但沒出席。