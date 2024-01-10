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文體旅局：正就擴大「一簽多行」與內地溝通　正考慮如何有序開放個人遊 (13:07)

本報早前報道，政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」來港措施，以爭取內地旅客多來香港消費。亦有指特區政府計劃擴大「一簽多行」措施至涵蓋其他粵港澳大灣區城市。署理文化體育及旅遊局長劉震表示，政府就相關安排的實施情况、未來路向，以至擴大「一簽多行」的建議，一直與內地相關部委討論及保持緊密溝通，現階段並未有進一步補充，若相關方案落實，當局會適時公布，強調當局會因應本港最新情况及承受能力，考慮應該如何有序開放個人遊制度，而且相關安排涉及與內地溝通，需要雙方面共識。

新民黨議員黎棟國就指，「一簽多行」政策當年因水貨客問題而改為「一周一行」，關注有關問題是否仍令本港未能恢復或擴大「一簽多行」政策。劉震就回應指，現時回望過去本港曾面對的問題，相信相關問題的重要程度已經有所不同。另一名議員譚岳衡就關注恢復「一簽多行」後，本港口岸能力、交通和酒店等配套能否配合，擔心「一放就亂，一亂就收，人流不夠又考慮放」，指「這樣的循環不行」。劉震則回應指，與內地討論的過程中會考慮不同因素，包括本港承受能力，重申期望有序開放。

政府當年因應內地居民赴港旅遊人數增多，令本港面對承受力問題，同時衍生水貨客問題，遂於2014年6月向中央政府提出以「一周一行」替代「一簽多行」政策。深圳當局於2015年4月起暫停簽發「一簽多行」，改為簽發「一周一行」，持簽注者每周一至周日只可來港一次。政府發言人當時稱，以2014年旅客數字作基礎，假設旅客訪港模式不變，「一周一行」可減少接近460萬、即約三成「一簽多行」旅客人次，相等於2014年內地旅客總人次約一成。

內地政府2009年為合資格深圳永久居民引入「一簽多行」，即一年期多次入境本港的簽注安排，其後衍生內地人與港人矛盾問題，包括2012年有市民發起「光復上水站」行動，抗議水貨客活動影響北區居民生活。政府其後推出一系列打擊水貨活動措施，舉例2013年實施限制嬰幼兒奶粉出口的「限奶令」。

相關字詞﹕編輯推介 一簽多行

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