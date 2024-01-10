三名中大議員校董否認逼走段崇智　指一直「對事不對人」 (12:16)

被問到事件會否打擊中大士氣，張宇人說，會否打擊士氣只屬揣測，籲外界「睇長啲」，稱教職員及學校都應尊重段的個人決定。被問到3人是否「打贏一仗」，張宇人說不覺得正在打仗，重申由始至終只為改善中大管治，又稱「唔係我哋做任何手段令佢辭職」。

張宇人亦多次重申尊重段的辭職決定，「如果校長自己嘅意願去辭職，我都唔去尊重，我就覺得呢個唔尊重自主啦」。被問到事件會否影響社會對中大的觀感，他稱，無能力控制別人的觀感及言行，「你嘅觀感要睇遠啲」。

外界亦關注新任校長招聘工作會否有困難，張宇人認為不應過度揣測，強調以往招聘亦是派出3名校董及3名管理層做招聘程序，之後要獲四分三校董通過任命，不擔心在有關聘請條件會有問題，「大家放眼睇下，嚟緊呢一年半載要做呢個工係咪有困難...我冇嘢擔心。」

對於有意見認為段崇智遭校董會架空，劉國勳說，一直以來沒有針對任何人，又說段崇智辭職及副校長吳樹培被解僱不能混為一談，相信新校董會架構下，中大會越做越好。至於對新任校長的期望，鄧家彪說，歷任中大校長均是頂尖華人學者，而未來強調中大要在學術及科研能力上要邁向國際化，相信遴選委員會將考慮新校長能否在傳統及國際化上取得平衡，最終培育出更有質素的學生、對香港社會、國家及世界有貢獻而努力。

曾任中大議員校董的民政及青年事務局長麥美娟相信，有關人事變動不會影響學生學習，又指校長、副校長及教職員都應該為香港及國家培育優秀人才、確保中大仍是世界一流的學府。