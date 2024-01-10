黎智英案｜英揆稱黎案屬英國政府優先處理事項　港府斥干預司法應受譴責 (20:35)

港府晚上（10日）就英國首相有關黎智英所涉案件的言論表示「堅決反對和強烈不滿」。港府發言人回覆指，任何國家、組織或個人企圖利用政治力量、媒體或任何其他手段干預香港的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是破壞香港特區的法治的行為，應受譴責，並提醒這些為，「極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪」。

港府又指，《港區國安法》並不違反《中英聯合聲明》，指《中英聯合聲明》規定中國對香港恢復行使主權及過渡期內的相關安排，而隨着國家對香港恢復行使主權和完成各項後續工作，「《中英聯合聲明》中與英方有關的條款經已履行完畢」，指英方應正視這事實，促停止干預屬於中國內政的香港事務。

港府又指，律政司在《基本法》第63條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉，指污衊檢控工作是「政治檢控」都是罔顧事實，特區政府強烈反對，而法官處理任何案件，都是獨立公正地履行司法職責。

奧爾頓勳爵在社交網站「X」發布英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）向前港督彭定康等人的回信。辛偉誠列出英國政府為黎智英案所採取的行動，包括外相卡梅倫上月與中國外交部長王毅通電話時，提出關注黎智英案，並承諾日後與中國政府接觸時，會繼續表達對案件的關注；卡梅倫亦於案件開審前與黎智英兒子黎崇恩會面，了解其關注。英國亦在同月呼籲香港政府停止起訴及釋放黎智英，敦促中國廢除《港區國安法》及停止起訴涉國安法的被告。

辛偉誠認為，香港政府基於政治動機起訴黎智英，並藉不同控罪試圖抹黑及滅聲，指《港區國安法》損害香港及違反《中英聯合聲明》，令香港產生寒蟬效應。辛偉誠指，英國會在符合國家利益的情况下與中國展開具建設性的接觸，但有需要時將毫不猶豫地採取迅速而有力的行動，保護國家利益。