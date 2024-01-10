黎智英案｜英揆稱黎案屬英國政府優先處理事項　指港府藉檢控抹黑黎智英 (11:38)

奧爾頓勳爵在社交網站「X」發布英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）向前港督彭定康等人的回信。辛偉誠列出英國政府為黎智英案所採取的行動，包括外相卡梅倫上月與中國外交部長王毅通電話時，提出關注黎智英案，並承諾日後與中國政府接觸時，會繼續表達對案件的關注；卡梅倫亦於案件開審前與黎智英兒子黎崇恩會面，了解其關注。英國亦在同月呼籲香港政府停止起訴及釋放黎智英，敦促中國廢除《港區國安法》及停止起訴涉國安法的被告。

辛偉誠認為，香港政府基於政治動機起訴黎智英，並藉不同控罪試圖抹黑及滅聲，指《港區國安法》損害香港及違反《中英聯合聲明》，令香港產生寒蟬效應。辛偉誠指，英國會在符合國家利益的情况下與中國展開具建設性的接觸，但有需要時將毫不猶豫地採取迅速而有力的行動，保護國家利益。