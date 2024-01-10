明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜英揆稱黎案屬英國政府優先處理事項　指港府藉檢控抹黑黎智英 (11:38)

《壹傳媒》創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司被控違反《港區國安法》的勾結外國勢力，目前正在審訊。英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）引述英國首相辛偉誠形容，黎智英案性質重要，屬英國政府的優先事項，指黎智英是「言論自由的捍衛者」（champion of free speech），在香港轉變時仍然堅守價值，稱英方將毫不猶豫捍衛黎所代表的價值。

奧爾頓勳爵在社交網站「X」發布英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）向前港督彭定康等人的回信。辛偉誠列出英國政府為黎智英案所採取的行動，包括外相卡梅倫上月與中國外交部長王毅通電話時，提出關注黎智英案，並承諾日後與中國政府接觸時，會繼續表達對案件的關注；卡梅倫亦於案件開審前與黎智英兒子黎崇恩會面，了解其關注。英國亦在同月呼籲香港政府停止起訴及釋放黎智英，敦促中國廢除《港區國安法》及停止起訴涉國安法的被告。

辛偉誠認為，香港政府基於政治動機起訴黎智英，並藉不同控罪試圖抹黑及滅聲，指《港區國安法》損害香港及違反《中英聯合聲明》，令香港產生寒蟬效應。辛偉誠指，英國會在符合國家利益的情况下與中國展開具建設性的接觸，但有需要時將毫不猶豫地採取迅速而有力的行動，保護國家利益。

相關字詞﹕編輯推介 蘋果日報 黎智英 辛偉誠

上 / 下一篇新聞