醫衛局：正檢討公營醫療服務收費 針對資源分配失衡較嚴重服務 (21:36)

醫衛局表示，被急症室分類為第四及第五類、即次緊急或非緊急病人，病情一般比較穩定及沒有生命危險，大部分可由普通科門診、私家醫生或私家醫院治理，例如流感或腸胃不適等穩定偶發疾病。

醫衛局引述數據稱，過去10年第四及第五類個案一直佔比多達五成半至六成半，「無可避免擠兌應用以治理第一、二及三類別個案的急症室資源」，並稱第四及第五類個案數字於新冠疫情顯著下跌，而過去6個月已回升，反映有關個案相對非緊急或情况輕微，但急症室應付緊急個案的能力影響甚大。

該局稱，政府及醫管局設有機制，根據適用原則，即分擔成本、負擔能力、恰當使用、資源運用優次扶助弱勢社羣使用服務及公眾認受，每兩年檢討包括急症室在內的公營醫療服務收費，上一次檢討於2021至22年進行，而現正進行檢討將針對資源分配失衡情况比較嚴重的服務，重點考慮優化收費安排。