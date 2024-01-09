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G19倡加汽車首次登記稅及煙稅以示「能者多付」 反對徵離境稅　 (22:38)

由無政黨立法會議員組成的「G19」與財政司長陳茂波會面，交代對財政預算案的建議。「G19」提出增加汽車首次登記稅、煙稅、調整公屋富戶的1.5倍租金、提升行人亂過馬路的罰款，指有關建議反映支持「能者多付」的原則，而非一刀切檢視公共費用。

議員謝偉銓建議，政府應着重紓困工作，希望繼續提供消費券、寬減薪俸稅和利得稅、維持現有的電費及交通補貼。他亦指，除吸引人才，政府長遠也應鼓勵生育率，並提及早前有政黨倡議的「累進式子女免稅額」，推動讓家庭主婦重投職場，同時建議政府考慮增加持續進修基金的資助額至4萬元，並資助更多課程，尤其創科方面。

「G19」同時關注財政赤字嚴重，促政府做好有關計劃。近日財政司長陳茂波就《財政預算案》聽取各政黨意見，「G19」成員會後指，建議直接影響基層民生的政府收費盡量維持不變，但同意要研究以能者多付原則檢討部分收費，包括貴價私家車首次登記稅、豪宅印花稅、豪華遊艇稅、調高公屋富戶租金、提高泊車咪表位收費等。對於自由黨前日提議港人「海陸空離境稅」，G19表明唔支持。

保險界議員陳健波就說，雖然財政司長預計今年度有千億元財赤，要開源節流，但不應減慢投資未來，包括基建、創科、開拓商機等。他指港府可以參考新加坡經驗，發行政府債券，資金用作推動金融發展及大型基建。陳健波又提出「節流」方案，包括打擊欺詐及濫用政府福利行為，包括非法使用長者2元乘車優惠、濫用公屋等，讓資源用於真正有需要人士。

G19成員之一、選委界議員陳沛良認為，按港府嘅財政狀況，今年好難再如過去幾般大幅「派糖」，但他希望政府可以從部分扣稅措施入手，例如提高自願醫保、供養父母等長輩的免稅額，並為香港永久居民提供上限20萬元的首次置業印花稅扣除等。

 

 

 

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