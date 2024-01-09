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藉詞驅鬼非禮三女　六旬中醫師罪成候判 (18:05)

六旬註冊中醫師藉詞為16歲少女驅鬼及作解降頭儀式，指肛門是「陽極通道」，用手指插進少女肛門內辟鬼。其後他以鬼入侵少女的一名女同學及少女的母親身上為名，要求指插兩人肛門。該名中醫今日（9日）於區院被判非禮等7罪成立，法官郭啟安直斥被告利用少女母親的迷信、無知及對他的信任，假借宗教之名，侵犯兩名少女乃至少女母親。郭官下令被告還押至3月7日求情及判刑。

被告周國強（65歲）被控6項非禮罪及1 項以虛假藉口促致他人作非法的性行為罪，3名事主為16歲X、X的母親，及X的17歲女同學Y。控方案情指，2021年初X與男友分手，X母深信X被男友下降頭，邀請被告到住宅多次為被告驅鬼。X母與Y的關係不錯，Y曾到X家中留宿。事後發展至X母相信Y被「鬼跟」，也安排Y接受驅鬼儀式。

首次事件發生於同年2月間，被告要求X全裸躺在床上，用兩隻手指插入X肛門內，聲稱從肛門辟走降頭的鬼，其後他一邊唸咒，一邊用手掌推揉X的乳房。其後某天，被告要求X全裸被他用佛牌掃遍全身；同年5月至7月間發生3次事件，被告指要向X及Y驅鬼，先後指插Y肛門，以及分別撫摸X和Y的陰部和乳房；同年6月至7月間，被告指鬼轉移至X母身上，捉住X手將她手指插進其母肛門內；最後一次事件僅涉Y，被告用碌柚葉為Y洗澡。

郭官於判辭指，辯方案情是被告從沒以道士自居，要求X裸身探肛是為了檢查她有否脊椎側彎。惟中醫專家指脊椎側彎是毋須以探肛檢查，道教專家也指稱道教沒有任何驅鬼解降的儀式，更沒有任何要求女善信要脫光衣服進行儀式。

郭官接納X及Y的證供，相信被告案發時曾向兩人訛稱進行驅鬼儀式，並利用X母的迷信，以驅鬼等理由哄騙X母讓他可以名正言順地侵犯X和Y，因而裁定被告面對的7罪均成立。

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