內地情侶疑涉3宗輕鐵扒竊案被捕 (16:18)

屯門警區刑事調查總督察梁晏瑜表示，警方於去年12月中至今年1月期間共接獲3名輕鐵乘客報案，指於屯門區乘搭輕鐵期間懷疑遭扒手偷去錢包，損失共約7000元財物，部分事主亦失去與家人拍攝的寶貴照片。

警方調查後鎖定一對來自內地的男女，並於昨日展開埋伏行動，當兩人準備再次於輕鐵車廂內犯案時，將兩人以「遊蕩」罪拘捕。另外，警員於被捕女子身上搜出一把美容剪刀及一塊刀片，女子另涉「外出時備有偷竊用的物品等」罪被捕。

兩名被捕人均是內地人，分別是48歲男子及41歲女子，兩人以旅客身份持雙程證來港，報稱為情侶關係。兩人現正被警方扣查，案件交由屯門警區刑事支援隊調查跟進。初步調查顯示，兩人經常於輕鐵月台或車廂流連，尋找目標犯案，多數針對單獨乘車或與小朋友同行的女士下手。警方不排除有人利用美容剪刀或刀片𠝹開事主手袋進行扒竊。

警方初步相信，其中一人負責把風，另一人落手犯案，兩人會在月台候車時尋找目標，並隨目標登上人多擠擁列車，待時機成熟下手。據悉，3名事主均為40至50歲女士，其中兩人與小朋友同行，3人的袋及背包沒有損毀，僅拉鍊被打開及損失財物。警方將調查在被捕人身上檢獲的證物及現金是否屬贓物。