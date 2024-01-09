明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

內地情侶疑涉3宗輕鐵扒竊案被捕 (16:18)

警方昨（8日）於屯門輕鐵車廂拘捕一對持雙程證來港的男女，涉及早前發生的至少3宗輕鐵扒竊案件，兩人涉「遊蕩」及「外出時備有偷竊用的物品等」罪名被捕，現正被警方扣查。

屯門警區刑事調查總督察梁晏瑜表示，警方於去年12月中至今年1月期間共接獲3名輕鐵乘客報案，指於屯門區乘搭輕鐵期間懷疑遭扒手偷去錢包，損失共約7000元財物，部分事主亦失去與家人拍攝的寶貴照片。 

警方調查後鎖定一對來自內地的男女，並於昨日展開埋伏行動，當兩人準備再次於輕鐵車廂內犯案時，將兩人以「遊蕩」罪拘捕。另外，警員於被捕女子身上搜出一把美容剪刀及一塊刀片，女子另涉「外出時備有偷竊用的物品等」罪被捕。

兩名被捕人均是內地人，分別是48歲男子及41歲女子，兩人以旅客身份持雙程證來港，報稱為情侶關係。兩人現正被警方扣查，案件交由屯門警區刑事支援隊調查跟進。初步調查顯示，兩人經常於輕鐵月台或車廂流連，尋找目標犯案，多數針對單獨乘車或與小朋友同行的女士下手。警方不排除有人利用美容剪刀或刀片𠝹開事主手袋進行扒竊。

警方初步相信，其中一人負責把風，另一人落手犯案，兩人會在月台候車時尋找目標，並隨目標登上人多擠擁列車，待時機成熟下手。據悉，3名事主均為40至50歲女士，其中兩人與小朋友同行，3人的袋及背包沒有損毀，僅拉鍊被打開及損失財物。警方將調查在被捕人身上檢獲的證物及現金是否屬贓物。

相關字詞﹕扒竊 編輯推介

上 / 下一篇新聞