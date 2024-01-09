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兩名商報銷售代表承認行賄上司候判 (16:25)

《香港商報》兩名廣告部銷售代表於兩年內，取得4個活動贊助而獲支佣金共逾26萬元後，涉向上司、助理總經理提供賄款共約8.8萬元，早前遭廉政公署落案起訴共6項向代理人提供利益罪名，二人今（9日）在區域法院承認控罪，案件押後3月6日再提訊。二人獲准保釋。

兩名被告依次為李國維（50歲）及敖錦輝（44歲），分別為商報前銷售代表及銷售代表，各承認4項及1項向代理人提供利益罪名。李國維又承認一項串謀使代理人索取利益罪名，他涉及的另外兩項相類串謀罪名則存檔法庭。

案情透露，李國維及敖錦輝於2019年11月至2021年11月期間，為商報舉辦的四項活動物色贊助商，並為商報取得贊助費共逾260萬元。李國維及敖錦輝其後分別獲得佣金逾24萬元及1.7萬元。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現廣告部助理總經理主動陪同李國維及敖錦輝與贊助商會面。二人承認在取得贊助後，應助理總經理要求分別向對方提供四筆共約8.3萬元及一筆5,000元的賄款。

李國維並承認於2021年9月至2022年2月與助理總經理串謀，向另一名銷售代表索取賄款逾5,000元，唯遭對方拒絕。該名銷售代表就上述其中一項商報活動，因取得贊助費共17.8萬元而獲支佣金1.78萬元。

至於涉案助理總經理胡桁誌，43歲，早前亦被廉署落案起訴貪污罪名。他尚未答辯，案件押後至2月29日再提訊。

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