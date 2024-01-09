海關截查離境七人車檢20公斤黃金條拘澳門司機 (16:16)

跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察胡銘淙表示，受內地金價上漲影響，海關懷疑有不法分子運送黃金至內地變賣，從中賺差價獲利。海關於是加強對離境私家車的檢查。海關昨截查一輛離境七人車，發現司機形跡可疑，於是安排車輛接受X光掃瞄，影像顯示近車底位置有異常，經檢查發現有懷疑20公斤走私黃金收藏在前排中控台的暗格內，於是拘捕司機。據了解，被捕司機32歲，過往有港珠澳大橋往返紀錄，事發當日首次出境，車輛有中港澳車牌。

海關指，本港每公斤黃金條的售價約港幣50萬元，而於上海黃金交易所的價格顯示每公斤黃金條的售價約港幣53萬元，不排除不法分子經澳門偷運黃金到內地轉售圖利。海關表示，會繼續調查黃金來源及擁有人，以及活動是否涉及洗黑錢成份。

海關指，所有口岸隨疫後全面開通，本港與內地及澳門恢復頻繁交通流，不排除有不法分子藉此掩飾走私活動。海關提醒業界，貴金屬及寶石交易商監管制度的註冊過渡期已於去年12月31日結束；如有人希望於本港進行貴金屬及寶石交易業務，而業務金額達12萬元或以上，必須向海關關長註冊。