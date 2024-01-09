明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關截查離境七人車檢20公斤黃金條拘澳門司機 (16:16)

海關昨（8日）在港珠澳大橋香港口岸截查一輛準備離境的七人車，於車內暗格位置發現約20公斤黃金條，懷疑有人走私黃金，市值約1000萬元，其後拘捕一名澳門男司機，被捕人將被暫控一項「企圖輸出未列艙單貨物」罪名，明天（10日）在西九龍裁判法院提堂。

跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察胡銘淙表示，受內地金價上漲影響，海關懷疑有不法分子運送黃金至內地變賣，從中賺差價獲利。海關於是加強對離境私家車的檢查。海關昨截查一輛離境七人車，發現司機形跡可疑，於是安排車輛接受X光掃瞄，影像顯示近車底位置有異常，經檢查發現有懷疑20公斤走私黃金收藏在前排中控台的暗格內，於是拘捕司機。據了解，被捕司機32歲，過往有港珠澳大橋往返紀錄，事發當日首次出境，車輛有中港澳車牌。

海關指，本港每公斤黃金條的售價約港幣50萬元，而於上海黃金交易所的價格顯示每公斤黃金條的售價約港幣53萬元，不排除不法分子經澳門偷運黃金到內地轉售圖利。海關表示，會繼續調查黃金來源及擁有人，以及活動是否涉及洗黑錢成份。

海關指，所有口岸隨疫後全面開通，本港與內地及澳門恢復頻繁交通流，不排除有不法分子藉此掩飾走私活動。海關提醒業界，貴金屬及寶石交易商監管制度的註冊過渡期已於去年12月31日結束；如有人希望於本港進行貴金屬及寶石交易業務，而業務金額達12萬元或以上，必須向海關關長註冊。

相關字詞﹕海關 港珠澳大橋香港口岸 黃金條

上 / 下一篇新聞