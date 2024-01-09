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童樂居虐兒案　9人認罪候判 (15:13)

香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒事件，其中一宗涉16名前幼兒工作員的案件，今日（9日）於區院開審。當中9人承認共30項虐兒罪，案情顯示他們虐待幼童的方式，包括從地上拾起樹葉及不明物體塞向幼童口部、用披子冚過幼童的面部後再大力按壓，及掟波鞋擊中幼童臉部等。法官王詩麗對於辯方冀求輕判及為被告索取社會服務令報告，直斥是「斗膽與奢望」的想法，因本案除判監外已別無他選，並下令9人還押至下周一（15日）判刑。

本案涉及16名被告，其中9人即趙詠茜（案發時44歲，下同）、卓凱欣（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李晓儀（26歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、周靈芝（28歲）、李慧心（50歲）及鄭淑貞（59歲）承認共30項虐兒罪，受害兒童共19名。

承認案情指，趙詠茜涉及12罪，其中一次為兒童在遊樂場做伸展運動時，3歲男童A坐在地上、手持一塊樹葉，趙大力拍打A及兩次從地上拾起不明物體，並塞向A的臉和口部；趙拍打與A相鄰的2歲男童B，卓凱欣走向B，在地上拾起一塊樹葉及試圖餵給B吃。

其餘事件包括趙用披子冚過3歲男童F的面部後再大力按壓、3歲男童D意外絆倒後，趙捏D左耳以拉他起身、莊嘉宜脫去波鞋後擲向3歲男童AG，擊中對方額頭，莊又拾起波鞋及擲中F的左手，及其他被告掌摑或拍打幼童等行為。上述事件發生時均有其他被告在場，他們雖未曾出手，卻袖手旁觀。

另外6名被告即黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華，及陳信興否認所面對的虐兒罪，獲准保釋候審。法庭明日處理部分被告獨自面對的案件。

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