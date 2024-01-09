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8警員否認襲露宿者及屈藏毒　控方：警以濕紙巾遮閉路電視、拳打腳踢露宿者 (15:03)

2020年警方在深水埗通州街公園掃蕩，8名警員涉嫌投擲濕紙巾遮蓋閉路電視鏡頭，對露宿者拳打腳踢致骨折，並誣衊露宿者藏毒，以及用棍砸爛露宿者糧食家當。8人否認作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為、傷人及刑毀等10罪，今（9日）於區院受審。庭上播放閉路電視片段，有警員翻動及擊打現場物品，其中一名受害的露宿者預料出庭指證被告。

8名被告為郭展昇（30歲）、韓廷光（29歲）、梁飛鵬（29歲）、女警龐雋詩（29歲）、林華嘉（44歲）、莫志成（25歲）、女警尹栢詩（25歲）及陳守業（27歲）；其中林華嘉為警長，其餘是警員。

控方開案陳辭指，於2020年2月4日，8名被告到上述公園調查，梁飛鵬望著閉路電視鏡頭並嘗試爬上附近木柱，龐雋詩兩次用濕紙巾拋擲向鏡頭不果。當警員向露宿者阮文山查問，梁猛烈抓住阮的頸背及往後拉他，梁、郭展昇及陳守業對阮拳打腳踢近三分鐘，令他暈眩，事後阮的右方肋骨骨折。而韓廷光目擊過程，卻沒有履行職務。

根據林華嘉、莫志成及尹栢詩的記事冊內容，同日莫從帳幕拉出已故露宿者「阿十」Le Van Muoi，搜出懷疑危險藥物及冰壺，遂將他拘捕。不過，閉路電視片段顯示，莫、尹推倒「阿十」，使他俯伏地上，阿十手上沒有東西，陳守業之後在旁找到白色物件，交由尹放進膠袋。林、莫和尹涉誣告阿十藏毒，林另用手指伸向鏡頭，陳以紅色膠袋遮蔽鏡頭。

同月24日，多名被告再到場截停阮文山及翻查物品，郭展昇把一包米丟到地上以高爾夫球棍砸打，他亦在帳幕取出9個罐頭，用棍遂一砸落地繼續擊打，又把旁邊的膠箱打到碎裂，阮的膠箱更被砸至有碎片飛出。韓廷光涉目睹情况而無阻止。翌月有人投訴警員損毁露宿者財物，警方調查始揭發事件。

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