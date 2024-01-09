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中大校長段崇智辭職稱屬「合適時機」　明年一月卸任　任內處理反修例風波成轉捩點 (14:44)

中文大學公布，指校董會主席昨天（8日）收到中大校長段崇智的請辭決定，將於2025年1月卸任。中大的聲明引述段崇智稱，按照修訂後的大學條例，中大落實新管治架構，認為「此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。

中大的聲明引述段崇智稱，按照修訂後的大學條例，中大落實新管治架構，認為「此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」。段崇智又表示，感謝大學成員多年來支持，指在香港出生及成長，形容能履行中大創校使命「是我畢生的光榮」，又感謝中大社群在過去六年來對他的支持。

中大校董會將按照《香港中文大學條例》設立委員會，為招聘新校長事宜向校董會提供意見。委員會由大學校董會主席、3名大學校董會成員及3名大學教務會成員組成。

段崇智2018年起接替沈祖堯出任中大校長，反修例示威期間，警方與示威者曾於中大衝突，他曾到對峙現場接觸警方。段崇智當時亦曾與學生會面，並發公開信提及有學生稱受警方受不合理對待，又指「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」，當時4個警察組織發信批評段崇智包庇學生。

其後段崇智亦曾參與聯署支持落實《港區國安法》，亦有份提名李家超參選特首。不過，段崇智仍屢受建制派批評他於反修例風波時的表現，批評者包括前特首、全國政協副主席梁振英。

段崇智於2022年獲中大校董會通過續任校長3年，同樣引起建制派不滿，質疑校董會未有廣泛諮詢，中大當時稱，已舉行多次持份者諮詢會議聽取意見，稱各持份者普遍全面支持段崇智續任，充分肯定段的領導才能及任內成就。

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