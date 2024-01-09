黎智英案｜張劍虹作供時間押後　先讀專家證人供辭 (14:09)

被告黎智英今身穿啡色皮衣上庭，其妻兒繼續到庭旁聽。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻昨起因私事缺席聆訊。代表控方的副刑事檢控專員表示，今天原本傳召《蘋果》前社長兼同案被告張劍虹作供，但基於彭「未能預計的情况」，先讀出毋須出庭的控方證人口供，然後會播放1小時的相關片段。

辯方表示若控方在一兩天內讀完供辭，並開始傳召證人，將會待控方完成主問後，才考慮申請押後案件不多於3日。

港大計算機科學系副教授鄒錦沛就社交平台的使用給予專家證供，其專業範疇包括網絡犯罪和電腦鑑識。鄒提到Telegram用戶以自設的名稱顯示，電話號碼可設為公開或非公開。用戶可與他人展開對話、加入群組或頻道，其中再分為一般和保密對話；群組和頻道亦分為私人或公開，可隨時更改設定。

3個平台的共通點是均設網頁版，每個手提電話只可註冊一個用戶，用者可刪除信息。若Telegram的信息已刪除，不會為對方留下紀錄；就WhatsApp而言，若操作不成功，對方仍可看到信息。WhatsApp和Telegram用戶同時可編輯信息，但案發時WhatsApp尚未引入此功能。