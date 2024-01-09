「Lunch哥」涉滋擾死因研訊證人　事主重看事發片段時大哭稱「好驚」 (14:02)

原告為律政司長，答辯人為李國永（19歲）和賴瑞英（66歲）。原告方首先讀出開案陳辭，指死因庭於2020年8月24日處理一宗備受關注的死因研訊，證人「H女士」、「H先生」和「C小姐」均為研訊證人。當日下午近5時，三名證人離開西九龍法院登上私家車，沿途被20至30人包圍，其中數人緊隨其後，向證人大聲辱罵和舉中指。

原告方表示，李國永和賴瑞英身處人群中指罵，證人要靠警員開路才能上車。原告方稱法庭須考慮李有否舉中指和斥責證人「畀假口供」、賴有否舉起右手罵證人，以及他們是否蓄意使證人受驚，阻礙死因研訊。

報稱受驚的「H女士」作供指，當日她和另外兩名證人步出法院，心情非常驚慌，「好多人圍住我哋，驚佢哋會『郁手』打我哋」。她認出李國永一邊舉中指，一邊愈走愈近，「好驚佢整到我哋」。庭上一度播放事發片段，她激動稱「我唔想睇返啊，好驚啊」，並低頭啜泣。法官陳慶偉著她毋須驚慌，只需要說出事發經過，「千其唔好擔心」。

法庭為本案證人頒發匿名令，禁止傳媒公開證人名字，故證人均以代號為名。審訊本周四（11日）續。