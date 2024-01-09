國泰再取消21班來往本港航班 (11:13)

國泰航空近期屢取消航班，稱為保農曆新年期間的航班運作。根據機管局網頁航班資料顯示，國泰今日有（9日）取消21班來往香港的航班，分別涉及9班抵港和12班離港客機，包括來往高雄、台北、新加坡、曼谷、青島、北京、東京及吉隆坡的航班，另亦取消從大阪、首爾和杜拜抵港的航班。特首李家超出席行會前見傳媒表示，政府非常關注事件，運輸及物流局已與國泰管理層溝通，提出要盡力將受影響旅客的損失和不便減至最低，並要求國泰盡可能安排其他班次或其他航空公司的班次予旅客。他指，國泰需要長遠檢視人力和運力的發展，當局將積極與國泰商討處理方法。
被問到國泰取消一連串航班，政府會否擔心無法恢復香港機場疫前的旅客吞吐量，以及此事件對香港國際航空樞紐地位的影響。李家超表示，航空運力對本港成為國際航空樞紐十分重要，明白疫情影響本港航空業，但業界正努力克服疫情期間所帶來的挑戰。他指，當局將會與業界，尤其是國泰航空溝通，以確保盡快恢復本港航空運力。他又稱，現時不止是香港受航空運力影響，期望相關問題能迅速和有效地解決，以保持本港的航運競爭力。
香港航空機組人員協會（HKAOA）發聲明，指接連取消航班源於國泰管理層在疫情期間大幅削減前線人員薪酬，解僱大量機師和空中服務員，並停運國泰港龍航空，令其中1000名具經驗豐富的機師被裁，及後一年再有1000名機師離職，導致國泰因長期人手短缺。
聲明指出，國泰管理層的決定削弱本港的航空樞紐地位，其他航空公司現時已回復百分百的航空運力，相反國泰只回復到疫前7成，預計仍需至少一年才能完全恢復運力，機師外流問題至今亦未能解決。協會認為，改善機師待遇及重聘被裁機師，才是國泰復蘇的唯一出路。