國泰再取消21班來往本港航班 (11:13)

被問到國泰取消一連串航班，政府會否擔心無法恢復香港機場疫前的旅客吞吐量，以及此事件對香港國際航空樞紐地位的影響。李家超表示，航空運力對本港成為國際航空樞紐十分重要，明白疫情影響本港航空業，但業界正努力克服疫情期間所帶來的挑戰。他指，當局將會與業界，尤其是國泰航空溝通，以確保盡快恢復本港航空運力。他又稱，現時不止是香港受航空運力影響，期望相關問題能迅速和有效地解決，以保持本港的航運競爭力。

香港航空機組人員協會（HKAOA）發聲明，指接連取消航班源於國泰管理層在疫情期間大幅削減前線人員薪酬，解僱大量機師和空中服務員，並停運國泰港龍航空，令其中1000名具經驗豐富的機師被裁，及後一年再有1000名機師離職，導致國泰因長期人手短缺。

聲明指出，國泰管理層的決定削弱本港的航空樞紐地位，其他航空公司現時已回復百分百的航空運力，相反國泰只回復到疫前7成，預計仍需至少一年才能完全恢復運力，機師外流問題至今亦未能解決。協會認為，改善機師待遇及重聘被裁機師，才是國泰復蘇的唯一出路。