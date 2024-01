黎智英案︳日經職員曾電郵聯絡陳梓華及周庭 (17:50)

控方助理刑事檢控專張卓勤繼續讀出承認事實,指李宇軒被捕後一度獲得保釋,其間須交出所有旅遊證件和不得離港,及後他因非法循水路潛逃往台灣被內地警方拘捕,並移交香港警方。警方在李的寓所內找到手機、手提電腦、「香港故事」卡片、印有「重光團隊」字樣的T shirt、〈Profiles of Perpetrator of Human Rights and Democracy Abuse〉文件、有關「G20眾籌」的文件等。雙方不爭議證物連貫性。

黎智英的出入境紀錄顯示他於2020年1月10日至15日離港赴台灣,陳梓華的紀錄則顯示他於同日赴台灣,1月13日回港。Mark Simon和劉祖廸分別於2020年4月及2020年1月離港。

控方讀畢61頁承認事實,辯方大律師Marc Corlett申請控方在庭上播放片段,副刑事檢控專員周天行反對,指其中包括24段《Live Chat with Jimmy Lai》片段,需時35小時,希望節省法庭時間。法官押後本案至明天,讓雙方商討片段播放方式。