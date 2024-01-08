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黎智英案︳日經職員曾電郵聯絡陳梓華及周庭 (17:50)

《壹傳媒》創辦人黎智英與3間公司《蘋果日報》涉串謀勾結外國勢力案，今（8日）續審。控辯雙方承認的事實透露，日經中國（香港）有限公司職員曾以電郵與同案被告陳梓華、「香港故事」成員李宇軒及前香港眾志成員、現正被通緝的周庭發送電郵。此外，控方提到證人列表將減至14人，其中7人將出庭作供，包括5名「從犯證人」、周達權和專家證人、城大法律學院教授王貴國；餘下證人包括一名Telegram專家將以書面形式作供。

控方助理刑事檢控專張卓勤繼續讀出承認事實，指李宇軒被捕後一度獲得保釋，其間須交出所有旅遊證件和不得離港，及後他因非法循水路潛逃往台灣被內地警方拘捕，並移交香港警方。警方在李的寓所內找到手機、手提電腦、「香港故事」卡片、印有「重光團隊」字樣的T shirt、〈Profiles of Perpetrator of Human Rights and Democracy Abuse〉文件、有關「G20眾籌」的文件等。雙方不爭議證物連貫性。

黎智英的出入境紀錄顯示他於2020年1月10日至15日離港赴台灣，陳梓華的紀錄則顯示他於同日赴台灣，1月13日回港。Mark Simon和劉祖廸分別於2020年4月及2020年1月離港。

控方讀畢61頁承認事實，辯方大律師Marc Corlett申請控方在庭上播放片段，副刑事檢控專員周天行反對，指其中包括24段《Live Chat with Jimmy Lai》片段，需時35小時，希望節省法庭時間。法官押後本案至明天，讓雙方商討片段播放方式。

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