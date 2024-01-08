房委會修訂盈餘較原訂少逾35億　若不調整公屋租金明年將錄營運虧損 (17:43)

財務小組委員會主席麥萃才表示，房委會預期今年第三季會再審議會否加租，加租幅度則視乎公屋住戶入息變動而定，現時談論是言之尚早。他說，房委會尚有數百億財政儲備，足夠應付未來數年的建屋開支及維持日常服務，短期內沒有財政壓力。不過長遠而言，房委會要興建30多萬單位，料建屋開支會大增，或會有財政壓力。

財務小組又預料，24/25至25/26年度每年的建築開支將超過300億元，而26/27及27/28年度更會升至每年約400億，故房委會現金及投資結餘水平於2028年3月將降至406億元。財務小組亦指，增加房屋產量及建築工程價格的上漲，令建築支出持續上升，而公營房屋發展計劃的建築開支是房委會的最大開支項目，佔總資本開支逾95%，23/24年的修訂資本開支為229.31億元，2024/25年度則預計為329.09億元，較2023/24年度修訂預算多99.78億元，增幅為44%。

資助自置居所方面，修訂預算估計23/24年度淨收入為115.84億元，較原來少逾33億元，主要因為1600個資助出售單位完成轉讓契據的時間提前至23年4月，令有關收入於22/23年度入帳；而24/25年度的淨收入預測為22.31億，主要因預期完成轉讓契據的資助出售單位數量較少。商業樓宇方面，修訂預算估計的收入淨額則為8.65億。