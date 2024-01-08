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前解款員被控謀殺舊同事　案情案發兩日前曾爭執 (17:32)

曾任職衛安（Guardforce）解款員的巴士司機，涉於2020年9月在港鐵將軍澳站揮刀襲擊一名前同事，致對方昏迷不治。巴士司機被起訴謀殺和襲擊他人致造成身體傷害共兩罪，案件今（8日）於高等法院開審。控方開案陳辭表示，被告案發前兩日找上死者，隔著車窗指罵死者。庭上透露被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪，惟不獲控方接納。

被告張文港（現34歲）被捕時任職巴士司機。控方開案陳辭表示，被告和死者李詠豪（終年34歲）曾在衛安共事，死者於2019年3月辭職，逾半年後重新入職，被告則於2018年6月離職。兩人的職責包括押送錢箱、維修銀行櫃員機等。

控方表示於2020年8月30日、即事發前兩日，被告已經從衛安離職，改任巴士司機。事主乘坐公司車輛時途徑旺角亞皆老街和西洋菜南街交界，被告突然上前拍打車輛窗戶，向事主大叫。當日下午，被告就在觀塘一間家品店購買鋼刀。

兩日後，被告返回觀塘寓所更換衣服，不久戴著口罩和帽子離開寓所，前往不同港鐵站觀察，包括樂富站。控方在庭上播放閉路電視片段，顯示被告出現在將軍澳站的櫃員機旁，從背包取出長刀襲擊死者的頸部，死者隨即倒地。控方表示，死者的同事嘗試制服被告，被告揮拳襲擊一人後逃去，現場遺下一隻鞋和涉案長刀。控方稱根據化驗報告，死者因身中刀傷致死。聆訊明（9日）續。

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