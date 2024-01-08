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7人涉國慶日衝突認暴動　案情指向警擲催淚彈及藏彈殼 (17:27)

2019年國慶日港島區發生激烈警民衝突，事隔兩年半，11名男子分別被控暴動及管有物品意圖損壞財產等罪，其中7人今（8日）在區院開審前認罪。案情指出，有兩名認罪被告向警方投擲催淚彈等物品及藏有彈殻。除了承認管有六角匙的地盤工人獲准保釋，另外6名認罪被告還押候判，案件將於1月26日提訊。

承認暴動罪的6名被告為地盤工人譚旭輝（30歲）、時裝設計師高俊（26歲）、學生司徒澤朗（20歲）、科技資訊工程師盧梓泓（31歲）、售貨員袁碩（22歲）、客戶服務主任梁光宗（24歲）。另一被告地盤工人蔡天龍（33歲）承認管有物品意圖損壞財產罪。他們另被控無牌管有彈藥、在公眾地方管有攻擊性武器，以及無牌管有無線電通訊器具罪則獲准存檔法庭。

同意案情指出，當日下午約1時，有大批示威者在銅鑼灣聚集，至5時有黑衣示威者縱火及投擲汽油彈，警方出動水炮車及發射催淚彈驅散，參與暴動的上述6人其後在莊士敦道附近遭制服。當中有警員目睹譚旭輝拾起催淚彈，並向警方投擲後逃跑，譚被捕時佩戴防毒面罩及管有4枚催淚彈殻。

至於袁碩亦曾向警方擲出冒煙物體，警員上前拘捕後，發現他藏有各一枚橡膠子彈頭及海棉子彈頭。袁於警誡下表示在現場拾取彈頭，打算帶回家留念。高俊被搜出一枝雷射筆，盧梓泓藏有一個對講機，司徒澤朗則管有4個打火機。而在盧押道被捕的蔡天龍涉在場叫囂，並攜有一個六角匙。

餘下4名被告文員梁家樂（24歲）、法律援助署文書助理蘇亮燊（24歲）、運輸工人李良圖（41歲），以及學生胡景皓（20歲）否認暴動及阻差辦公等罪受審。

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