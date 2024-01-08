浸大關注組擺街站質疑文學院及社科院合併　衞炳江：為拓學生視野 (17:13)

浸大校長衞炳江今日出席校內一活動時，被問到有學生正在校外擺街站關注文院和社會科學院合併，校方如何解決推跨學科合作時出現的矛盾，他沒正面回應。衞炳江強調跨學科研究很重要，他以自己讀物理出身為例，由幾百年前至他讀書的年代，該科一直有不同變化，「學科唔係唔郁嘅嘢⋯⋯學校做教育永遠係睇前面，唔係噚日嘅嘢，學生入學時18歲，畢業時22歲，他畢業時面對怎樣的社會？做教育就要面對這問題及令學生適應改變」，又指人們太容易使用一些名詞分門別類，例如「我是物理啊，我是化學啊，其他我就不學了，其實這是一個很錯誤的觀念」，認為推動跨學科是避免學生視野太狹窄。

對於衞炳江說法，浸大文院社科院合併關注組成員戴嘉平說，無人否認學科有很多變化，但今次合併的變化不止一兩科，涉及兩個逾50年歷史的學院，「不是普通的跨學科，要做跨學科是否一定要將兩個學院合併？不是啊」。他重提，浸大教職員工會、學生會及文院社科院合併關注組去年11月，委託香港民意研究所做調查，有發現86%受訪者（612人）反對合併計劃，形容「這已是好好的表態」，反問校方面對校內持分者強烈反對的民意時，「有否盡責任，還是違背政治論理強推計劃？這要問返他（校長）」。

浸大今日發電郵，提到下周一（15日）於教務議會處理文院及社科院合併，如方案獲通過，是對大學推動跨學科教育和研究的重要一步。

浸大表示，過去8個月舉行逾40場不同形式的會面和諮詢會，參與者包括教職員、學生、校友以及其他不同持份者；向教務議會提交的方案亦採納了很多收集所得的意見。