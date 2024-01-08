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男子無牌藏P80手槍囚5年4個月　求情稱僅為興趣買槍 (16:32)

警方國安處2021年10月在元朗八鄉一單位，檢獲一支P80自動手槍、兩個彈匣、92枚子彈等武器，以無牌管有槍械或彈藥罪拘捕一對夫婦。涉案男子今（8日）於高院承認一項無牌管有槍械或彈藥罪，辯方求情指，他是熱愛槍械的「槍痴」，僅為興趣購入手槍。法官表示，雖然手槍子彈未上膛，但有機會對公眾造成傷害，判被告囚5年4個月。

被告黃俊賢（現38歲）任職咪表維修員，原被控兩項無牌管有槍械或彈藥罪，他承認其中一罪，另一罪獲撤回。辯方求情指，被告保管槍械只為自用，而且他年少時已是「槍痴」，犯案屬愚蠢之舉。辯方強調，涉案手槍在寓所沙發被發現，沒有帶離寓所以外的地方。

暫委法官胡雅文判刑表示，無論涉案手槍在甚麼位置被檢取，對案情亦不相關，因為被告沒有妥善鎖上槍械，容易被人取走，「和真正使用只有一步之遙」（just one step away from being used）。法官又指，案中無證據顯示被告曾使用槍械，但涉案手槍驗出4人的DNA，反映被告之外仍有人觸碰手槍。法官採納8年為量刑起點，被告認罪獲扣減三分之一刑期，判囚5年4個月。

案情指，警方2021年10月搜查被告與妻子的元朗八鄉寓所。被告承認向友人蘇翰韜（譯音）購入槍械，涉案真槍位於梳化上，子彈則在房間的黃色盒子內，警方搜屋檢走P80自動手槍、兩個彈匣、92枚子彈、彈簧刀和指節套。警方另於被告的大埔寓所搜出兩支氣槍、雙截棍等武器。被告在錄音會面表示，於2011年玩射擊對戰（war game）時認識蘇翰韜，以2.5萬元向對方購入手槍和子彈等。

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