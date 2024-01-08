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護理員涉換尿片時令老婦骨折　被告稱事主無哭鬧以為無恙 (14:58)

患有認知障礙症、長期臥牀的八旬老婦入住護老院期間，疑遭女護理員替換尿片時捉住腿部，令她骨折，其傷口更露出骨頭的末端，老婦最終施行截肢手術。涉案女護理員否認有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，今（8日）在區院受審。另一當值夜更的護理員供稱，被告曾表示事主「嗌腳痛」，惟該護理員以為只是老人家風濕，無暇跟進。

被告劉桂芳（案發時66歲）於2014年獲聘任為護理員，現已離職。控方開案陳辭指，事主蘇興妹（事發時87歲）2019年起入住位於大埔的養和護老中心，她患有認知障礙症，未能正常對答，並行動不便、四肢無力，缺乏自理能力，需以輪椅代步。

於案發2022年3月21至22日，當值夜更的被告為事主替換尿片兩次。當早更護理員協助事主洗澡時，發現她的眼額瘀腫、左大腿腫脹，骨頭輕微凸出皮膚，遂將她送院治理。在護理院主管詢問下，被告稱她曾經推開事主，或令對方頭撞牀邊致傷。

於22日下午，被告被捕後在警誡下稱「我無蓄意傷害佢」。在錄影會面之中，被告承認替事主更換尿片時，捉住事主的左腳板及分開雙腿，事主掙扎、腳踢被告。事主推撞期間左額撞牆，左腳骨頭更發出「噗」一聲，叫喊「哎吔」表示痛楚，被告稱事主沒有哭泣吵鬧，故以為事主無恙。

醫生診斷發現事主左股骨開放性骨折，右臉頰及右眼眶瘀傷，她的左大腿傷口長約3厘米，骨折部位露出骨頭末端。由於事主傷口惡化，最終接受左膝上截肢手術。根據被告曾指案發時聽到疑似骨折聲音，或因而導致老婦骨折，醫生認為可能在被告更換尿片時造成骨折。

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