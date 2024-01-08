黎智英案｜承認事實列黎智英與美國前官員電郵通訊 (14:18)

黎智英穿啡色皮褸出庭應訊，向旁聽親友微笑點頭及揮手。黎的妻子、3名子女，其媳婦前新聞主播曾美華均到庭。香港教區榮休主教陳日君樞機、神父Robert Sirico、政治漫畫家尊子亦到庭旁聽。

法官杜麗冰甫開庭表示，昨收到辯方來函，表示辯方資深大律師彭耀鴻因私事未來兩周須缺席審訊，但辯方認為控方可以繼續讀出承認事實。辯方大律師關文渭在庭上補充，新西蘭御用大律師Marc Corlett將代表各被告聯合陳辭，申請在庭上播放所有涉案片段，預計播片需時6天，若彭屆時仍未能出席，將申請押後最多3天，之後無論如何都會繼續審訊。法官李運騰質疑為何需要播片，關文渭解釋，片段能供法庭及公眾參考，又指控方已播放的片段只佔一小部分，希望法庭參考整段影片。

代表控方的律政司助理刑事檢控專員張卓勤讀出長61頁的承認事實，描述蘋果於1995年1月註冊為本地報刊，蘋果日報有限公司為註冊東主和出版人，蘋果日報印刷公司為註冊印刷人。陳沛敏、羅偉光、張劍虹、楊清奇、馮偉光及林文宗在2021年6至7月先後被捕。警方檢取各人的手提電話，楊和羅的WhatsApp紀錄顯示二人對話其間曾傳送〈一國兩制 台灣在做 香港在看〉的文章，楊曾與資深傳媒人區家麟及已故時事評論員李怡通訊，楊的電腦另搜出題為「《蘋果》受壓 微調方向」的文件，庭上未有讀出文件內容。