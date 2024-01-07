團體倡建不少於1萬單位安置劏房戶　促設租戶呈報機制 (18:08)

有住戶提出，應設立租客住戶登記熱線，並進行全港劏房普查，以揪出環境惡劣的劏房，有住戶曾擔心會遭業主報復，建議透過已非政府機構協調進行普查。不少住戶強調，政府要對處理劏房問題有承擔、有決心，亦要興建更多過渡房屋。

劏房支援連線及關注基層住屋聯席認為，取締劏房必須有完善安置措施，應預留簡約公屋及過渡房屋作安置用途，亦建議參考過去經驗及市建局安置大廈的運作模式，興建不少於1萬的市區單位，及善用各區的空置單位，確保單位可遍佈全港。他們又說，劏房取締標準要涵蓋樓宇負荷、臨時構築物狀况及設備、大廈管理及衛生條件、窗及渠管情况和消防安全5個範疇，以此決定取締優次，建議參考該組織早前制訂的評分量表，確保相關工作有客觀及具體標準。

兩個組織認為，難以靠政府單方面執法處理全港劏房，建議設租戶呈報機制，製作一份供租戶參考評分表，讓他們可主動呈報，再由政府派員作檢查及評估，並配合頻密巡查。他們又建議，政府應確立居住單住的最低標準，並按有關標準訂立發牌制度，使不適切居所消失。