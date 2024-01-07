明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

團體倡建不少於1萬單位安置劏房戶　促設租戶呈報機制 (18:08)

劏房支援連線及關注基層住屋聯席舉行「取締劏房民間商討日」，有80多位劏房居民參與，最終提出4項政策建議，包括推出完善安置措施，如預留部分簡約公屋或過渡屋，興建不少於1萬的市區單位作安置用途、劏房取締標準要符合5大範疇，以決定取締優次、需設租戶呈報機制、及以發牌制度規管新建劏房。

有住戶提出，應設立租客住戶登記熱線，並進行全港劏房普查，以揪出環境惡劣的劏房，有住戶曾擔心會遭業主報復，建議透過已非政府機構協調進行普查。不少住戶強調，政府要對處理劏房問題有承擔、有決心，亦要興建更多過渡房屋。

劏房支援連線及關注基層住屋聯席認為，取締劏房必須有完善安置措施，應預留簡約公屋及過渡房屋作安置用途，亦建議參考過去經驗及市建局安置大廈的運作模式，興建不少於1萬的市區單位，及善用各區的空置單位，確保單位可遍佈全港。他們又說，劏房取締標準要涵蓋樓宇負荷、臨時構築物狀况及設備、大廈管理及衛生條件、窗及渠管情况和消防安全5個範疇，以此決定取締優次，建議參考該組織早前制訂的評分量表，確保相關工作有客觀及具體標準。

兩個組織認為，難以靠政府單方面執法處理全港劏房，建議設租戶呈報機制，製作一份供租戶參考評分表，讓他們可主動呈報，再由政府派員作檢查及評估，並配合頻密巡查。他們又建議，政府應確立居住單住的最低標準，並按有關標準訂立發牌制度，使不適切居所消失。

相關字詞﹕編輯推介 劏房

上 / 下一篇新聞