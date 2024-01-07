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長安邨安湄樓停電逾一小時　中電：電纜發生故障 (14:38)

青衣長安邨二期安湄樓今早傳出巨響，令全座停電，警方則接報有人困𨋢。有大廈居民指，停電期間只能在家等待，未能落樓，又稱曾聽到爆炸聲傳出。警員及後到場調查。

居於安湄樓17樓的吳太表示，今早突然全屋停電逾一小時，自己未能落樓，「惟有坐喺到等，又走唔到，連ipad都冇，淨係得個電話」，而因停電未能連接Wifi，電話未能上網，形容停電約一小時算「好彩」，中電有人派員到場搶修。她指自己居於上年20多年，過往未曾發生涉及爆炸的停電。她指今次的爆炸聲，未及上次青衣牙鷹洲街變電站爆炸聲響，「（上次）好似有個炮彈跌落嚟咁響」。

9歲姓陳男童昨到家人位於安湄樓的單位住宿一日，因停電「走個陣都要行樓梯」。陳指事發時正在看電視，惟突然間電視熄了，「燈突然閃咗」，感到少許害怕，他又認為電力恢復得慢，希望下次可盡快修復，「因為影響好多好多人」。

中電：事故與1月1日牙鷹洲街變電站事故沒有關連

中電發言人表示，今天上午約9時38分，中電位於青衣長安邨安湄樓變壓房內的1.1萬伏特電纜發生故障，引致安湄樓約388個用戶的電力供應受影響。中電即時安排為客戶恢復供電，所有受影響客戶已於11時04分恢復正常供電。中電就事故引起客戶不便致歉。 

發言人指，今次事故與1月1日牙鷹洲街變電站的事故沒有關連。中電已安排工程人員巡查長安邨內的供電設備，並正調查事故起因。中電非常重視安全可靠供電，定必嚴肅調查和作出跟進。

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