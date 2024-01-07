許樹昌：本港已進入流感高峰期　料未來3月新冠流感同處高峰 (12:32)

至於本港會否同時受新冠及流感夾擊，許樹昌說，新冠病毒的實驗室監測數據及污水監測數字正在上升，反映社區內病毒量亦在上升，相信1月至3月會同時出現流感及新冠高峰期。他說，同時感染兩至三種病毒會令身體出現的炎症較厲害，病人情况或會較差，呼籲高危群組出入人多擠迫、空氣流轉差的地方要佩戴口罩，市民前往高危地點，如醫院、院舍等亦應戴口罩。

另外，衛生防護中心早前預料，被世衛列為「需關注變異株」的JN.1，將逐步取代XBB成為本港主流病毒株。許樹昌指出，JN.1雖傳播性高，但病人的嚴重情况未有增加，市民不用擔心。

4名港大學者上月於本報撰文，建議於非疫情時嚴格篩查發熱或生病入境旅客，以及在邊境口岸準備檢測。許樹昌表示，新冠及流感為全球風土病，入境與在本地風險相若，認為未必有強烈需要在口岸為入境人士再做快測，又指口岸有很多人穿梭，難找到足夠地方去做應該在醫院內進行的工作，建議沿用現有做法，若發現入境人士有發燒，可送到附近醫院處理。